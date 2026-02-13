Haberler

Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kepez ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Can Kütüklü (25), kaza sonucu hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Can Kütüklü (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi Antalya Bulvarı yan yolda meydana geldi. Ahmet Can Kütüklü'nün kullandığı motosiklet, plakası öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Kütüklü ve motosiklette bulunan arkadaşı yola savruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kütüklü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kütüklü'nün cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Gözde Seda Altuner kilo vermesinin sırrını açıkladı

Hızla kilo veren ünlü oyuncudan tehlikeli uyarı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu

Şiddetli sağanak ilçenin sembolünü görünmez hale getirdi
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
Enkaz devralan Michael Carrick'ten büyük başarı

Enkaz devralan Carrick'ten 1 ayda tarihi başarı
Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Enes Batur hakkında karar verildi