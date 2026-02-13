Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Can Kütüklü (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi Antalya Bulvarı yan yolda meydana geldi. Ahmet Can Kütüklü'nün kullandığı motosiklet, plakası öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Kütüklü ve motosiklette bulunan arkadaşı yola savruldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kütüklü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kütüklü'nün cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,