Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Alanya'da meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki Y.E.G. hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Tosmur Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü Y.E.G'nin (21) yaşamını yitirdiği kaza, yakındaki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücünün yola savrulması yer alıyor.

Y.E.G'nin kullandığı 07 BKN 157 plakalı motosiklet, dün Alantur mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 07 BSE 642 plakalı otomobille çarpışmış, kazada motosiklet sürücüsü ölmüştü. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
