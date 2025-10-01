Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir motosikletin kamyonla çarpışması sonucu 20 yaşındaki sürücü Muhammed Can Düzgün yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Muhammed Can Düzgün (20) idaresindeki 35 AJF 829 plakalı motosiklet, Kayaburnu Mahallesi'nde, sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 CEK 391 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kamyonun altında sürüklenen motosikletin sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep

İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep
Türkiye'yi otostopla gezen genç kız tacize uğradı: Bunu başka bir ülkede yaşamadım

Otostopla gezen genç kız, Türkiye'deki olayın görüntülerini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.