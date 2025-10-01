Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde bir motosikletin kamyonla çarpışması sonucu 20 yaşındaki sürücü Muhammed Can Düzgün yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Muhammed Can Düzgün (20) idaresindeki 35 AJF 829 plakalı motosiklet, Kayaburnu Mahallesi'nde, sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 CEK 391 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kamyonun altında sürüklenen motosikletin sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel