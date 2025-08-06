Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kökez Mahallesi'nde Oğuzhan O. idaresindeki motosiklet ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 AKE 903 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor

Bir devrin sonu! Artık E-devlet üzerinden oluşturulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü

Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.