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Antalya'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Kazaya karışan motosikletlerin sürücülerinin başında kask bulunmadığı belirtildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çarpışan 2 motosikletten biri refüje çarpıp, devrildi. Motosikletteki sürücü Reşit Altunçay (19) ile Bahadır Demirdelen ise karşı şeride savruldu. Bu sırada seyir halindeki kamyonun altında kalan Reşit Altunçay hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Bahadır Demirdelen ise tedaviye alındı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akçaalan Mahallesi, Serik-Karadayı yolunda meydana geldi. Reşit Altunçay idaresindeki 07 BKK 251 plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Reşit Altunçay'ın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Reşit Altunçay ile aynı motosikletteki Bahadır Demirdelen savrularak karşı şeride sürüklendi. Bu sırada karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KL 1408 plakalı kamyon, Reşit Altunçay'ın üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Reşit Altunçay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Bahadır Demirdelen ise ilk müdahale sonrası ambulansla götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayı haber alıp gelen Reşit Altunçay'ın annesi, babası ve yakınları fenalık geçirdi. Altunçay'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazaya karışan diğer motosikletin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kazaya karışan motosikletteki Reşit Altunçay ve Bahadır Demirdelen'in başında kask bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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