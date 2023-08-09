Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde motosikletiyle şarampole uçan Halil İbrahim Kaşlıca (39), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.50'de Döşemealtı ilçesi YeşilBayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı 5072 Sokak karşısında meydana geldi. Kent merkezine doğru 07 AJF 42 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Halil İbrahim Kaşlıca, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp şarampole uçan motosiklet, taş yığınlarına çarptı. İhbarla kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Kaşlıca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri çalışmasının ardından Kaşlıca'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Motosiklet çekici yardımıyla çekilirken, parçaları polis ekiplerince toplandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)