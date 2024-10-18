Antalya'da Motosiklet Kazası: 7 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı

ANTALYA'da annesinin yanından caddeye fırlayan 7 yaşlarındaki kıza, kuryenin kullandığı motosiklet çarptı. Çocuğun vücudunda kırıklar oluşurken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 16 Ekim'de saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'nde meydana geldi. Annesinin yanından koşarak yolun karşısına geçmeyen çalışan, adı öğrenilemeyen 7 yaşlarındaki kız çocuğuna, kurye Oğuz Özyay'ın kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük kız yola savruldu. Oğuz Özyay da aracını durdurup, küçük kızın yanına giderek durumunu sordu. Kız çocuğu, annesiyle beraber çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı, vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.