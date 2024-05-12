Antalya'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
İsmail E. (16) idaresindeki 07 YFL 5 plakalı motosiklet, Sarıabalı Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Bestami Y. (15) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Serik'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Bestami Y, Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi.