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Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Aksu ilçesinde bariyerlere çarpan motosiklet kazasında sürücü ve bir yolcu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, durumu ağır olan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Bilal (27) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Aksu-Kundu kara yolunda bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Bilal ve motosiklette bulunan hemşire Ayşe Gülizar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

antalya

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