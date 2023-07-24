Antalya'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, aynı istikamete giden plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobile çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Miraç Tunç (16) ve Melih Can Korkmaz (16) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan 2 genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası iki gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA