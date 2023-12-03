Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

3 Aralık 2023 14:35 Son Güncelleme: 14:37 Abone Ol

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada sürücü ve arkadaşı yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak sürücü kurtarılamadı. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.