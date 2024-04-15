Antalya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Kepez ilçesinde motosikletin alt geçitteki demir bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Murat Çukur'un kullandığı motosiklet, otogar alt geçidinde kontrolden çıkarak demir bariyere çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, motosiklette yolcu olarak bulunan Özlem Yerebatmaz'ın (44) yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yaralanan sürücü Çukur ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.