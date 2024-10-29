Antalya'da Motosiklet Kanalda Uçtu, Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Bilal A., motosikletiyle kanala düştü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, motosiklet kanaldan güçlükle çıkarıldı.
ANTALYA'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Bilal A., motosikletiyle kanala uçtu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kanaldaki motosiklet saatler sonra güçlükle çıkartıldı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücü Bilal A., direksiyon hakimiyetini kaybederek 07 BPH 048 plakalı motosikletiyle bariyerlere çarpıp kanala uçtu. Motosikletin kanala uçtuğunu gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği motosiklet sürücüsü Bilal A., Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MOTOSİKLET GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDI
Bölgeye sevk edilen trafik ekibinin çekici istemesiyle, kanala düşen motosiklet kanca yardımıyla kanaldan çıkartıldı. Çekicinin motosikleti kanaldan çekme çalışmalarına çevredekiler de destek verdi. Kanaldan saatler sonra çıkartılan motosiklet, otoparka götürüldü.
Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,