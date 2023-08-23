Antalya'da Motosiklet-Kamyonet Çarpışması Sonucu İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

Antalya'da bir otelde itfaiye eri olarak çalışan genç, kullandığı motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kamyonet sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

Antalya'da bir otelde itfaiye eri olarak çalışan genç, kullandığı motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saat 00.30 sıralarında Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi Serik Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hakan Uysal (25) yönetimindeki 07 AZH 781 plakalı motosikletle, K.S.K.'nin (19) kullandığı 07 NZ 440 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Uysal, yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi, kalp masajı yapılan ve sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel hastaneye kaldırılan Hakan Uysal, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Uysal'ın cenazesi otopsi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edildi.

Kamyonet sürücüsü ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, hayatını kaybeden gencin bir otelde itfaiye eri olarak çalıştığı ve motosikletiyle işe gittiği öğrenildi. - ANTALYA