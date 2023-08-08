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Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1034-1035 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkan Oğuz'un kullandığı 07 JS 694 plakalı motosiklet ile Ali Şahin'in kullandığı 19 AE 389 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Manavgat Antalya Güncel Haberler

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