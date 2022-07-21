Antalya'da motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı Antalya'nın Kepez ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Antalya'nın Kepez ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Antalya Bulvarı Cezaevi kavşağında 07 ABD 147 plakalı kamyon ile 07 GH 473 plakalı motosiklet çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün ağır yaralı olduğunu tespit eden sağlık ekibi, kaza yerinde sürücüye kalp masajı yaptı. Daha sonra ambulansa alınan sürücü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel Motosiklet Antalya Kepez Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.