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Antalya'da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Antalya'da motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zerdalilik Mahallesi'nde bir adresteki elektrikli motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Motosikleti 6 kişinin çaldığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Motosiklet Muratpaşa Antalya Güncel Haberler

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