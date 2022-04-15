Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı - Haberler

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Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi bir kişi yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi bir kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oymapınar Mahallesi'nde S.Y'nin motosikletinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından şüphelinin M.C. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı Karacalar Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Çalıntı motosiklet ise Aksu ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Haberler

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