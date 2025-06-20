Antalya'da Motosiklet Denetimleri: 98 Araç Trafikten Men Edildi

Antalya'da Motosiklet Denetimleri: 98 Araç Trafikten Men Edildi
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Antalya'da jandarma, motosiklet kullanıcılarına yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 98 motosiklet trafikten men edildi ve 278 sürücüye çeşitli ceza uygulandı.

Antalya'da jandarma tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Finike ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik huzur, güven uygulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde, 98 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca 278 sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
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