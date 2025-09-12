Antalya'da Motosiklet Denetimleri: 171 Sürücü İşlem Gördü

Antalya'da motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde motosiklet kullanıcılarına yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 1219 motosiklet kontrol edildi, 171 sürücüye işlem yapıldı.

Ayrıca 6 çalıntı yada hacizli motosiklet ele geçirilirken, 5 motosiklet trafikten men edildi.

Uygulamada, 1887 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, aranması bulunan 3 kişi yakalandı. Üstünde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişiye de adli işlem yapıldı.