Antalya'da Motosiklet Denetimleri: 126 Sürücüye 510 Bin Lira Ceza

Antalya'da jandarma tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik huzur, güven uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, 126 motosiklet sürücüsüne toplamda 510 bin 503 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 13 motosiklet trafikten men edildi.