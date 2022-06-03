Motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı - Hırsızlık anı - Haberler

Motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı - Hırsızlık anı Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'ndeki evin otoparkından motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin U.G. (21) ve K.Ç. (23) olduğunu tespit etti. Zanlılar, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çalıntı motosikletle yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletle olay yerine gelen iki zanlıdan birinin, burada park halindeki motosiklete binerek uzaklaşması yer alıyor AA / Güncel Güncel Haberler

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