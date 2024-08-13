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Antalya'da Motorize Polis Timleri Motosiklet Denetimi Yaptı

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Antalya'da motorize polis timleri kentin kalabalık bölgelerinde motosiklet, skuter ve bisiklet sürücülerini denetledi. Denetimlerde kask ihlali yapan sürücülere ceza uygulandı.

ANTALYA'da motorize polis timleri kentin kalabalık bölgelerinde 'motosiklet', 'skuter' ve 'bisiklet' sürücülerini denetledi. Trafik Şube Müdürünün de katıldığı denetimde, birçok motosiklet sürücüsüne kask ihlalinden ceza uygulandı.

Antalya'da, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Ekiplerinin düzenlediği denetimler gece boyunca sürdü. Muratpaşa ilçesinde Karaalioğlu Parkı, Konyaaltı ilçesinde Akdeniz Bulvarı ve sahil bandında sürdürülen denetim, motosikletli polis timleri tarafından yapıldı. Denetimlerde daha çok 'motosiklet', 'skuter' ve 'bisiklet' kullanıcılarının trafik kurallarına uyup, uymadıkları kontrol edildi. Konyaaltı sahil bandında bisiklet yolu üzerinde bekleyen ekipler, motosikletlilerin bisiklet yolu kullanmalarına, kask takmamalarına, skuter ile yolculuk eden vatandaşların kask ve dizlik kullanmayıp birden fazla kişiyle skuter ile yolculuk yapmalarına ilişkin ceza kesti. Trafik Şube Müdürü İdris Kan ise vatandaşları uyardı. Kan, kask takmadığı için ceza yiyen bir vatandaşa "Kendi canınızı düşünmüyor musunuz, biz sizden daha çok sizin canınızı düşünüyoruz. Bizim görevimiz vatandaşın canını, malını korumak. Biz de sizin canınıza zarar gelmemesi için bu denetimleri yapıyoruz" diye konuştu.

'ANSIZIN DENETİM YAPMIŞLAR, DAHA YENİ UYANMIŞTIM'

Motosikletinde yolculuk yapan arkadaşı kask takmadığı için ceza yiyen Berk Aral "Ben dedim kask tak diye, takmadı. Geçen hafta kaza yaptı kendisi, kaskını kurtaramadı. Canı sağ olsun, yapacak bir şey yok" dedi. Kask takmayan Mehmet Esen "Güzel oldu vallahi. Ansızın denetim yapmışlar, daha yeni uyanmıştım. Çok güzel oldu" dedi. Kask ihlalinden 690 Türk Lirası ceza yiyen Enes Yılmaz ise ceza makbuzu ile fotoğraf çektirdi. Motosikleti ile denetime takılan Çağan Tundu "Kendileri gayet kibardı. Ehliyetimi ve ruhsatımı sordular. Hiçbir ceza yemedim, bütün ekipmanlarım tam. Motorları seviyoruz, sağlıklı kalın ve motor sürün" diye konuştu.

'MOTOSİKLET KULLANICISININ BİSİKLET YOLUNDAN GİTMEMESİ GEREKİYOR'

Sahil bandında yapılan denetimleri izleyen Güneş Orhan "Bir yaya olarak, bir motosiklet kullanıcısının bisiklet yolundan gitmemesi gerekiyor, çünkü zaten onlar için bir ana yol bulunuyor. Kask takmaları gerektiğini düşünüyorum. Koruyucu ekipman kullanmaları gerekiyor kendi sağlıklarını ve can güvenliklerini sağlamaları gerekiyor" dedi. 690 Türk Lirası kask cezasının insanların cebini yakacak bir para olmadığına değinen Orhan, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini, kendisinin bir yaya olarak bisiklet yolundan karşıdan karşıya geçmek zorunda kaldığını, motosikletlilerin bisiklet yolunu kullanarak sahil bandında insanların can güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Motorize polis timlerinin gerçekleştirdiği denetimler gece geç saatlere kadar kentin farklı bölgelerinde devam etti.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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