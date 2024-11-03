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Antalya'da Motokuryeye Saldırı: Darbedildi ve Hakarette Bulunuldu

Antalya'da Motokuryeye Saldırı: Darbedildi ve Hakarette Bulunuldu
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Antalya'nın Finike ilçesinde bir motokurye, siparişini geç teslim ettiği gerekçesiyle müşterileri tarafından darbedildi. Olay esnasında yaşanan hakaretler telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANTALYA'da motokurye Tolga Miraç Susar (18), bir işletmeye siparişi geç götürdüğü gerekçesiyle darbedildi.

Olay, 1 Kasım Cuma günü Finike ilçesine bağlı Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Kurye Tolga Miraç Susar, siparişleri götürmek için adrese gitti. Siparişi teslim etmek için binadan içeri giren Miraç Susar, müşterilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Müşterilerin 'Motosikletini bahçeye mi koydun', 'Siparişleri neden geç getirdin' demesi üzerine kısa süreli tartışma yaşayan Susar, siparişleri adrese bırakıp motosikletiyle ayrılacağı esnada darbedildi. Susar, kendisine hakaret edildiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

'MOTORUMUN BURADA OLMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER'

Tolga Miraç Susar, "Müşteriye sipariş götürüyordum. Bahçelerine girdiğim sırada bana motorumun burada olmaması gerektiğini söyleyerek, tepki gösterdiler. Onlara paketi bırakıp çıkacağımı, tartışmak istemediğimi ve meseleyi uzatmamaları gerektiğini söyledim. Siparişi geç getirdiğimi de söylediler. Yanımda arkadaşım da vardı" dedi.

Susar, "'Sen benim işletmemde bize nasıl uzatma dersin' diye beni darbetmeye başladılar. Kaskımı, belimi, göğsümü ve kolumu yumrukladılar. Elimdeki pos cihazını kırdılar. Bıçakla üzerime yürüdüler. Arkadaşıma motoru çıkarması gerekitiğini söyledim. Bana bu esnada küfürler yağdırdı. Olayın ardından şikayetçi oldum, darp raporu aldım" diye konuştu.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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