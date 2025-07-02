Antalya'da Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürüldü

Antalya'da Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın 3 Saatte Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni üzerinde çalışılıyor; ilk değerlendirmelere göre elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Kepez ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü. Fabrikada büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor. İlk değerlendirmelere göre, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

'PATLAMA OLDU'

Yangının çıktığı fabrikanın hemen yanındaki PVC atölyesinde çalışan Tunahan Aksu, "Biz dükkanın içerisinde çalışıyorduk. Yanan fabrikanın penceresi bizim dükkana bakıyor. O taraftan duman geldiğini görünce hemen koştuk. İçerinin yandığını gördük ve patlama oldu. İçerideki adamımızı çıkaralım diye abim içeri girdi. Yangın bizim dükkana sıçradı mı emin değilim. Yangının makinelerin şase yapması sonucu elektrikten çıktığını söylediler." dedi.

'MAHALLEDE SÜREKLİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ OLUYOR'

Yanan iş yerinin yanındaki depoda çalışan yeğenini kurtarmak için bölgeye gelen Baki Armutlu, "Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan depoda benim yeğenim çalışıyordu. Geldiğimde yangını gördüm, hemen içeri girip yeğenimi dışarı çıkardım. Yatak üretimi yapan atölyede yangının çıktığını söylediler. Bu mahallede sürekli elektrik kesintileri oluyor. Elektrik kesintileri yüzünden bu tür yerlerde sık sık yangın çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Bayburt'ta küçük uçak düştü! İçindekilere ulaşılmaya çalışılıyor
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz

Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi

Türkiye'nin turizm cenneti alev alev yanıyor! Tahliyeler başladı
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi

Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den misilleme geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi

Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray'dan teklif aldım
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.