Antalya'da mobilya dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mobilya dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Topçular Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki bir mobilya dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İşletmede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan iş yeri sahibi Osman Kayabağ'ın ise gündüz babasının vefat haberini alması üzerine Kayseri'ye gittiği öğrenildi.