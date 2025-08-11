Antalya'da Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı: Şüpheli Güvenlik Kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin mobilya atölyesini yakma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlatarak şüpheliyi tespit etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin mobilya atölyesini yakma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Kestel Mahallesi Zeybekler Sokak'taki bir mobilya atölyesinde çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yerine giren bir şüphelinin yangını çıkardığını tespit etti.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir kişinin bidonla yanıcı sıvıyı atölyeye dökerek ateşe verdiği görülüyor.

Kestel Mahallesi Zeybekler Sokak'taki mobilya atölyesinde dün yangın çıkmış, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluşmuştu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
