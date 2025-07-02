Antalya'da Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında atölye ve deposunda hasar meydana geldi.
Antalya'da mobilya üretimi yapılan atölye, çıkan yangında hasar gördü.
Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi 7760 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında atölye ve deposunda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel