Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Mobil Trafik Eğitim TIR'ı ile Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Antalya'da Mobil Trafik Eğitim TIR'ı ile Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, içişleri ve milli eğitim bakanlıkları iş birliğiyle hazırlanan Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı trafik eğitimi sağladı. Vali Hulusi Şahin, trafik kazalarının çoğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını vurguladı.

ÖĞRENCİLERE yönelik trafik eğitimlerinin verilebilmesi amacıyla hazırlanan Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, Antalya'da çocuklara teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi. TIR'ı ziyaret eden Vali Hulusi Şahin, "Alkollü bir şekilde sürücü koltuğuna oturmak, bir uçurumun kenarında yürümeye benziyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 'Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü' kapsamında öğrencilere yönelik trafik eğitimlerinin verilebilmesi amacıyla hazırlanan Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, 21- 22 Ekim tarihlerinde Antalya Cumhuriyet Meydanında öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriyor. Çevre okullardan mobil TIR'ın olduğu noktaya getirilen öğrenciler, trafikte ne yapmaları gerektiği hakkında bilgiler aldı. Uzman polisler öğrencilere düdük ve boyama kitabı gibi hediyeler verdi.

VALİ, EMNİYET MÜDÜRÜ VE İL JANDARMA KOMUTANI ZİYARET ETTİ

2 gün boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanında bulunacak TIR'ı Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, il emniyet müdür yardımcıları ziyaret etti. Vali, Emniyet Müdürü ve İl Jandarma komutanı TIR içerisine girerek teorik uygulamalar hakkında bilgi aldıktan sonra dışarıda kurulan oyun alanında uygulamalı eğitim hakkında bilgi aldı. Vali Şahin ile İl Emniyet Müdürü ayrıca alkol gözlüğünü de denedi.

'TRAFİKTEKİ DAVRANIŞLAR BİR REFLEKS ŞEKLİNDE ÖĞRENİLEN DAVRANIŞLAR'

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Şahin, "İçişleri Bakanlığı Trafik Eğitim TIR'ı bugün Antalya'yı ziyaret etti. Bugün ve yarın okullarımızdan öğrencilerimiz buraya gelecek ve eğitim alacaklar. Önce teorik eğitim, görsel filmler var. Ardından çocuklarımız bizzat sürücü olarak deneyimliyor. Nasıl davranışlar yapılması lazım, emniyet kemeri hassasiyeti, yaya geçidi kullanılırken hem yaya olarak nasıl kullanacağız hem de sürücüyü iken yaya geçidi nasıl bir şekilde kullanılır? Nasıl reaksiyon gösterilir? Biliyorsunuz trafikteki davranışlar bir refleks şeklinde öğrenilen davranışlar. Bunlar erken çağlarda, erken yaşlarda oturtulur ise gelişmiş ülkelerde gördüğümüz gibi böyle devam eder. Hedefimiz belli bazı davranış kalıplarının trafikte, örneğin emniyet kemeri kullanmak gibi, yaya geçidinde yayaya yol vermek gibi, sürücü açısından söylüyorum. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek gibi. Bunlar çok basit gibi duruyor ama bunlar birer refleks davranışlar. Bunları çocuklarımıza daha yaş iken vermeye çalışıyoruz." dedi.

'KAZALAR YÜZDE 90'LARI GEÇEN ORANDA SÜRÜCÜ HATALARINDAN KAYNAKLANIYOR'

Türkiye'de her geçen gün trafikteki araç sayısının arttığını kaydeden Vali Şahin, "Yaya davranışları çok fazla. Yüksek bir nüfus var. Bunun yanında da çok sayıda trafik kazası her gün oluyor. İçimizi acıtan, canımızı yakan yaralamalı, ölümlü, ailelerin içerisine ateş düşüren çok sayıda kazayla da karşılaşıyoruz. Bunları azaltmanın yolu öncelikle sürücü davranışları. Biliyorsunuz, Türkiye'deki kazaların yüzde 90'ları geçen oranda maalesef sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla sürücüleri eğitirsek bu kazalardaki can kayıplarını, yaralamaları, maddi kayıpları da çok azaltırız. Kazaları azaltırız" diye konuştu.

Alkol gözlüğünü deneyen Vali Şahin, "Bu gözlük 1 promil alkollü insanın reflekslerini ölçen TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş bir gözlük. Onu taktığınız zaman refleksleriniz ne oluyor? Onu anlıyorsunuz. Gerçekten topu göremiyorsunuz. Çift görüyorsunuz. Hareket edemiyorsunuz. Düz çizgiler davranışlarınız bozuluyor. Emniyet Müdürümüz denedi, topu tutamadı. Ben biraz daha dayanıklıymışım herhalde. Ben topu zor bela tuttum. Gerçekten alkollü şekilde sürücü koltuğuna oturmak, bir uçurumun kenarında yürümeye benziyor. Sonu gerçekten felaket. Sadece kendinize zarar vermiyorsunuz. Günahsız insanlara da zarar verme ihtimaliniz çok yüksek olur" dedi.

Haber: Adem AKALAN - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hulusi Şahin Antalya trafik Eğitim Sağlık Güncel Mobil

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 nerenin plakası? 20 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan kaç baraj vardır? Özgür Özel, Selahattin Demirtaş ile neden görüştü? Mahmut Çorumlu kimdir? Eski KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu kaç yaşında, nereli? Asgari ücrette yıl sonu enflasyon baz alınacak mı? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman? FETÖ'nün evi nerede? Fetullah Gülen nerede yaşıyordu? Cevdet Türkyolu kimdir? Fetöcü Cevdet Türkyolu kaç yaşında, nereli? Hakan Şükür kimdir? Hakan Şükür ne zaman Amerika'ya gitti? Az önce deprem mi oldu? 21 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 'Yenidoğan Çetesi' nedir? Yenidoğan Çetesi nasıl yakalandı? Çetede kaç kişi bulunuyor? KIZILCIK ŞERBETİ 73. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 73. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.