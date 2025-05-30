Antalya'da Misina ile Sıkışan Caretta Caretta Kurtarıldı
Antalya'da bir caretta caretta, misinaya dolanarak sıkıştı. Balıkçıların durumu bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz kaplumbağasını kurtardı ve tekrar denize bıraktı.
Antalya'da misinaya dolanan caretta caretta, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Konyaaltı ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde caretta carettanın çırpındığını gören balıkçılar, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesine bildirdi.
Bunun üzerine tekneyle bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğünden su ürünleri mühendisi Nazif Ay, deniz kaplumbağasını sudan çıkardı.
Tekneye alınan caretta carettanın boynuna ve ayaklarına dolanan misina, uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.
Ekiplerin kontrolünün ardından caretta caretta denize bırakıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel