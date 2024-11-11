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Antalya'da Misafirhanede Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Antalya'da Misafirhanede Yangın: Maddi Hasar Oluştu
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Antalya'da bir işletmenin misafirhane olarak kullandığı evde çıkan yangında yaralanan olmadı, ancak eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın, komşuların ihbarı sonrası itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

ANTALYA'da bir işletmenin misafirhane olarak kullandığı evde çıkan yangında yaralanan olmazken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi 164 sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. Daireden duman yükseldiğini fark eden komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, dairenin kapısını kırarak yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, ikamette maddi hasar meydana geldi. Yangın anında evde kimse olmadığı belirlenirken, apartmanın alt katında bulunan matbaanın evi misafirhane olarak kullandığı öğrenildi. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

'KAPIDAN DUMAN GELDİĞİNİ FARK ETTİM'

Yangını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildiren Damla Kızılçay "15-20 dakika önce işten geldim. Apartmanın içine girdim, evime doğru çıkarken kapıdan duman geldiğini fark ettim. Telaşlandım, önce ailemi aradım. Sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdim. İtfaiye ve ambulans geldi hemen. Önceden oraya girip, çıkan birkaç kişiyi görmüştüm. Şu an orada kim yaşıyor bilmiyorum" dedi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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