Antalya'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsün çarptığı yaya yaralandı. Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Gültepe kavşağı yakınında meydana geldi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsün çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Gültepe kavşağı yakınında meydana geldi. Antalya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Metin Ö'nün kullandığı 07 J 2196 plakalı yolcu minibüsü, yaya geçidinden geçen Ahmet Aydın'a çarptı. Kazada yaralanan ve sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel