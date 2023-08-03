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Antalya'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsün çarptığı yaya yaralandı. Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Gültepe kavşağı yakınında meydana geldi. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Gültepe kavşağı yakınında meydana geldi. Antalya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Metin Ö'nün kullandığı 07 J 2196 plakalı yolcu minibüsü, yaya geçidinden geçen Ahmet Aydın'a çarptı. Kazada yaralanan ve sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Aydın Manavgat Antalya Güncel Haberler

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