Antalya'da minibüsle çarpışan otomobil dereye düştü

Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsle çarpışan otomobil dereye düştü. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı ve ayakta tedavi edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde minibüsle çarpışarak dereye düşen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Osman Korkmaz idaresindeki 32 DU 669 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Acısu deresi üzerindeki eski köprüde, sürücüsü tespit edilemeyen 07 AES 357 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile köprü korkuluklarını aşan otomobil Acısu deresine düştü. Otomobil sürücüsü camı açık olan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.

Otomobil vinçle dereden çıkartıldı.