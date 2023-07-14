Antalya'da minibüs kazasında hayatını kaybeden kadının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde annesini ziyaret ettikten sonra yola çıkan Hayat Deniz'in (50) minibüs altında kalıp, hayatını kaybettiği anların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; minibüsün arkaya doğru hareket ettiği, Hayat Deniz'in elindeki çuval ile ön tarafa gitmeye çalıştığı görüldü. Deniz'in bu sırada minibüsün sağ ön tekeri altında kaldığı ve aracın üzerinden geçmesi görüntülere yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde annesini ziyaret ettikten sonra yola çıkan Hayat Deniz'in (50) minibüs altında kalıp, hayatını kaybettiği anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Dutlubahçe Mahallesi'nde oturan Hayat Deniz, 12 Temmuz'da alışveriş yapıp, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki annesinin evine gitti. Bir süre sonra evden çıkan Deniz'e, saat 20.30 sıralarında manevra yapan Hüseyin Ö.'nün (50) kullandığı 07 FRM 35 plakalı minibüs çarptı. Minibüsün altında kalan Hayat Deniz, yaşamını yitirdi. Hüseyin Ö. ise gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; minibüsün arkaya doğru hareket ettiği, Hayat Deniz'in elindeki çuval ile ön tarafa gitmeye çalıştığı görüldü. Deniz'in bu sırada minibüsün sağ ön tekeri altında kaldığı ve aracın üzerinden geçmesi görüntülere yansıdı. (DHA)