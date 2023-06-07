Antalya'da minibüs kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da Süleyman Ayaz'ın (70) kullandığı minibüs kontrolden çıkarak, beton direğe çarptı. Süleyman Ayaz'ın yaralandığı kazada, eşi Havva Ayaz (68) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Aksu ilçesi, Antalya-Isparta Karayolu üzerinde meydana geldi. Aksu ilçesinde yaşayan Havva ve Süleyman Ayaz çifti, bir süre önce Isparta'daki evlerine gitti. Ayaz çifti akşam saatlerinde Antalya'ya dönmek için plakası öğrenilemeyen minibüsleri ile yola çıktı. Aracı kullanan Süleyman Ayaz, Kurşunlu Mezarlığı kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.Beton direğe çarpan araç büyük hasar alırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin araçtan çıkardığı yaralı çifte, sağlık ekibi müdahale etti. Ayaz çifti, ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 3 çocuk annesi Havva Ayaz, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Vücudunda kırıklar olan Süleyman Ayaz'ın tedavisi ise sürüyor.Havva Ayaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından Aksu ilçesi Güzelyurt Mezarlığı'nda defnedilmek üzere bugün yakınları tarafından alındı. (DHA)