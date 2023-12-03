Antalya'da minibüs kaza yaptı, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

ANTALYA'da otel personelini bıraktıktan sonra evine dönen Ömer Turhan'ın (51) kullandığı minibüs, aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Turhan, yan yatan minibüsten burnu bile kanamadan çıktı. Kaza, saat 07.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ömer Turhan, 07 C 82451 plakalı minibüsüyle otel personelini Kundu turizm beldesinde bulunan otele bıraktıktan sonra evine dönüşe geçti. Turhan, Gazi Bulvarı üzerine geldiği esnada bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince minibüs önce refüje çarptı, ardından aydınlatma direğini yerinden sökerek yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Minibüsten kendi çabasıyla çıkan Turhan'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaptı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan Turhan, durumumun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağladı. Çağrılan belediye görevlileri de yolun temizlenmesini sağladı. Kazada otel personelinin minibüste olmaması ise olası faciayı önledi. Kazanın nasıl olduğunu anlamadığını dile getiren Ömer Turhan, otel personelini bıraktıktan sonra evine doğru gittiğini, o esnada kaza olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel