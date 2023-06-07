Antalya'da minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde beton direğe çarpan minibüsteki 1 kadın öldü, eşi yaralandı.

Süleyman Ayaz idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, gece saatlerinde Antalya - Isparta kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi Süleyman Ayaz ve yolcu koltuğunda oturan eşi Havva Ayaz'ı araçtan çıkardı.

Ambulanslarla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bu kişilerden Havva Ayaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Süleyman Ayaz ise tedavi altına alındı.