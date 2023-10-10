Antalya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü, vatani görevini yerine getirmek için Erzincan'a gitmeyi planlıyordu.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde belediye minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mertcan Bodur (22), hayatını kaybetti. Bodur'un 9 Kasım'da vatani görevini yerine getirmek için Erzincan'a gideceği öğrenildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Kaş ilçesi Andifli Mahallesi Bakacak Caddesi'nde meydana geldi. Babasının dönerci dükkanında paketçi olarak çalışan Mertcan Bodur, işlerini bitirdikten sonra 07 Y 6731 plakalı motosikletini tamire götürdü. Tamirin ardından tekrar yola çıkan Bodur'un motosikleti, plakası ve sürücü adı öğrenilemeyen Kaş Belediyesi'ne ait minibüsle çarpıştı. Bodur, çarpışmanın etkisiyle motosikletten savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Mertcan Bodur'u ambulansa alarak hastaneye götürdü. Polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Bodur, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bodur'un cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZESİNİ BABASI VE YAKINLARI ALDI

Sabah saatlerinde morga gelen baba İbrahim Bodur ve yakınları, işlemlerin ardından cenazeyi teslim aldı. Bu sırada İbrahim Bodur gözyaşlarını tutamadı. Cenaze defnedilmek üzere Kaş Hacıoğlan Mahallesi'ne götürüldü. Mertcan Bodur'un 9 Kasım'da vatani görevini yerine getirmek için Erzincan'a gideceği ve babasının da bunun için hazırlık yaptığı öğrenildi.