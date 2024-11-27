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Antalya'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Antalya'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sevda C. idaresindeki 07 BPA 079 plakalı hafif ticari araç, Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta, Mehmet K. idaresindeki 07 ZY 0710 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda sıkışan sürücüler ile ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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