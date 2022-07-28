Antalya'da midibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde midibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde midibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Serhat Ç. idaresindeki 42 BSG 62 plakalı servis midibüsü, D-400 kara yolu Demirciler Kavşağı'nda Ersan B'nin kullandığı kamyonetle çarpışarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan Hatice B, Esra N, Hazal U. ile midibüste bulunan Ayşegül S, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Güncel AA / Fatih Hepokur Manavgat Antalya Güncel Haberler

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