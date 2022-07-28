Antalya'da midibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da midibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Antalya'da midibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde midibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde midibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Serhat Ç. idaresindeki 42 BSG 62 plakalı servis midibüsü, D-400 kara yolu Demirciler Kavşağı'nda Ersan B'nin kullandığı kamyonetle çarpışarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan Hatice B, Esra N, Hazal U. ile midibüste bulunan Ayşegül S, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Manavgat Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title