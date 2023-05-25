ANTALYA'DA MİDİBÜS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI, 12 YARALI

Antalya'nın Serik ilçesinde otel personel servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Antalya- Alanya D400 karayolu Dörtyol kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Manavgat yönüne giden Turay Koşar idaresindeki 07 AGZ 977 plakalı otel personel servis midibüsü ile İlker Özdemir idaresindeki 42 EEM 98 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle midibüs yolun ortasına yan yatarak durdu. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada servis midibüsünde bulunan isimleri henüz tespit edilemeyen 12 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar midibüsün içerisinden itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımı ile çıkartıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Serik'teki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol 1 saat trafiğe kapanırken, polis ulaşımı yan yollardan sağladı. Midibüsün kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Kaza yerindeki çevre esnafı, bu kavşakta sürekli kaza olduğunu, bir an önce buna önlem alınması gerektiğini söyledi. (DHA)