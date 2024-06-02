Antalya'da Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı
Antalya'da bir midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada midibüs sürücüsü Uğur Efe hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.
Antalya'da midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Uğur Efe'nin kullandığı, otel personelini taşıyan 07 BRG 377 plakalı servis midibüsü, Gazi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, midibüs sürücüsü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Uğur Efe kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.