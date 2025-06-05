Antalya'da Mezarlığa Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da Mezarlığa Zarar Veren Şüpheli Gözaltına Alındı
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Antalya'nın Serik ilçesinde 12 mezara zarar veren H.S. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahalle muhtarı, olayın üzücü olduğunu belirterek devletin konuyla ilgileneceğine inandığını ifade etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde 12 mezarı kırarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Cumalı mahallesi mezarlığındaki 12 mezarın taşlarına zarar verilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli H.S. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mahalle muhtarı Umut Güzel, gazetecilere, kurban bayramı arifesinde böyle bir şeyin yaşanmış olmasından dolayı üzüntülü olduklarını belirtti.

Yaşanan olayı mahallelerine karşı yapılan bir saygısızlık olarak gördüklerini ifade eden Güzel, "Devletimizin gerekeni yapacağına inanıyoruz. Tatsız ve üzücü bir olaydı, bundan sonrası devletimizin işi. Bundan yaklaşık 1 hafta önce de 3 mezarımız parçalandı. Onu bulamamıştık ama bu olayı görgü tanığı bir vatandaşımız sayesinde polisimiz buldu. Vatandaşlarımızda tedbir amaçlı mezarlarının etrafını tel örgülerle çevirmeye başladı." dedi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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