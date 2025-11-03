Haberler

Antalya'da Meyve-Sebze Fabrikasında Yangın: 1600 Metrekare Zarar

Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir meyve-sebze paketleme fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın, fabrikanın 1600 metrekarelik alanında büyük zarara yol açtı.

ANTALYA'da meyve-sebze paketleme fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekibinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında, fabrikanın 1600 metrekarelik alanında büyük zarar meydana geldi.

Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 6'ncı Sokak'taki meyve-sebze paketleme fabrikasının, paketlemede kullanılan ambalajlarının bulunduğu deposunda, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden fabrika çalışanlarının ihbarıyla adrese ekipler yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede tüm depoyu saran yangının bitişikteki iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangın sırasında fabrikanın çatısı çöktü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, sabahın ilk saatlerine kadar soğutma çalışmalarına devam etti. 1800 metrekarelik büyüklüğe sahip fabrikanın, 1600 metrekarelik alanı zarar gördü.

Ekiplerin inceleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
