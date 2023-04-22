Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda dün akşam Merve Ayrıçal (25) ve annesi Nimet Ayrıçal (48) motosikletle gezintiye çıktı. Merve Ayrıçal yönetimindeki motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Refüje savrulan anne ve kızı, çağırılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne Nimet Ayrıçal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kızı Merve'nin ise vücudunun farklı yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi.

İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

Nimet Ayrıçal'ın cenazesinin, yarın Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.