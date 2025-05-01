Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Günlerdir sallanan ilimizde bir deprem daha
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Antalya'da Metruk Binada Yangın, İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Antalya'da Metruk Binada Yangın, İtfaiye Hızla Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri, binanın sürekli yangın riski oluşturduğunu belirterek kalıcı bir çözüm beklentilerini dile getirdi.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Yüksekalan Mahallesi 538 Sokak'taki metruk binada meydana geldi. Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına aldı.

Mahalle sakinleri, söz konusu binanın daha önce de defalarca yakıldığını belirterek, sürekli tehlike oluşturduğunu söyledi. Binanın uzun süredir kullanılmadığını ve sürekli yangın çıktığını dile getiren vatandaşlar, bu durum için kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi.

Haber- Kamera: Aysu DURSUN- Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.