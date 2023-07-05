Antalya'da Metruk Binada Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Antalya'da Mehmetçik Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangının madde bağımlısı kişiler tarafından çıkarıldığı belirtildi.

Antalya'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Mehmetçik Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerindeki 2 katlı metruk binanın üst katında saat 11.00 sıralarında yangın çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yangını itfaiye, polis ekiplerine haber veren Hatice Şahin, binanın kullanılmadığını, yangını madde bağımlısı kişilerin çıkardığını söyledi. Hatice Şahin, "Yangın başlayınca dışarıya çıktım. Alev, duman birbirine karışmıştı. Zar zor itfaiyeyi aradım. Burası aylardır uyuşturucu bağımlıları tarafından işgal altındaydı" dedi. Şahin mülk sahibinin ve torunlarının binayla ilgilenmediğini de kaydetti.