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Antalya'da Metruk Apartmanda Yangın Çıktı

Antalya'da Metruk Apartmanda Yangın Çıktı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde daha önce boşaltılmış bir apartmanın 12. katında yangın çıktı. Evsiz bir kişinin yaktığı eşyalar yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

ANTALYA Metruk apartmanda yangın

Yangın, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1584 sokak üzerinde yer alan, daha önce boşaltılması kararlaştırılan 14 katlı apartmanın 12'nci katında meydana geldi. Metruk apartmandan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi binanın mühürlü ve kapısının kaynakla kapanmasından dolayı merdiven yardımıyla binaya giriş yaptı. Yukarıya çıkan itfaiye ekipleri binaya giren evsiz bir kişinin yaktığı eşyaları söndürdü. Polis ekipleri apartmanın içerisinde yangın çıkaran kişiyi aramasına rağmen bulamadı. İtfaiye ekibi söndürme çalışmasını tamamladıktan sonra normale döndü. Mahalle sakinleri, apartmana giren uyuşturucu madde bağımlılarının ateş yaktığını ifade etti.

Haber: Adem AKALAN - İrem GÜNEYBAZ Kamera: Tunahan KIR - /ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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