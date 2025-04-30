Antalya'da Mesai Arkadaşını Öldüren Sanık Hakkında Müebbet Hapis İstemi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, mesai arkadaşı zabıtayı bıçakla öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Muratpaşa Belediyesinde zabıta olarak görev yapan İsmail Kanmaz'ı (60) bıçakla öldüren sanık Erdal V. (36) ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Erdal V, yaklaşık 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü öne sürdü. Cinayeti tasarlamadığını iddia eden sanık, "Olay bir anda gelişti. Kendimde değildim. Pişmanım" dedi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığa "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"İnşallah adalet tecelli edecek"

Müşteki avukatı Pirireis Hami Bannıoğlu, gazetecilere, sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianamenin ardından başlayan yargılamanın artık sonlarına geldiklerini söyledi.

Duruşma savcısının iddianame ile aynı doğrultuda, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçunda cezalandırılmasını istediğini belirten Bannıoğlu, "Sanık, duruşmaların başından beri akıl rahatsızlığının olduğunu iddia ediyordu. Sanığın, cinayet günü sabahında bir psikiyatriste giderek akıl hastalığını iddia etmek üzere ilaçlar istediğine yönelik beyanları mevcuttur. Ancak Adli Tıp Kurumundan gelen raporda da sanığın akıllı olduğu görülmüştür. Savcılık mütalaası bizim de katıldığımız bir mütalaadır. İnşallah adalet tecelli edecek." diye konuştu.

Olay

Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde'de 27 Şubat 2024'te büfenin önünde oturduğu sırada mesai arkadaşı Erdal V'nin bıçaklı saldırısına uğrayan İsmail Kanmaz hayatını kaybetmiş, şüpheli ise olay yerine gelen polis ekibine teslim olmuştu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.