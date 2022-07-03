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Son dakika haberleri | MERMER FABRİKASI DEPOSUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde mermer fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Serik ilçesi Cumalı Mahallesi D400 karayolu üzerinde bulunan bir mermer fabrikasının depo kısmında saat 09.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve iş makineleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren ve 4 itfaiye, 2 iş makinesi ve 1 özel sektöre ait vidanjörün müdahale ettiği yangında mermer fabrikasının depo kısmı tamamen yandı.

Yangında çıkan dumanlar gökyüzüne yayılırken kilometrelerce uzaktan görüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları yapılan yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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